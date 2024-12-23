Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi BAB, Warga Bogor Temukan Mayat Bayi Perempuan Terbungkus Kantong Plastik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:02 WIB
Lagi BAB, Warga Bogor Temukan Mayat Bayi Perempuan Terbungkus Kantong Plastik
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Warga Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi di Sungai Cisadane. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu terbungkus kantong plastik.

Kapolsek Bogor Tengah AKP Agustinus Manurung mengatakan mayat bayi ditemukan sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya, ada salah satu warga yang sedang buang air besar di pinggir aliran sungai.

"Melihat benda yang dibungkus kresek warna putih di dekat batu besar yang mirip boneka," kata Agustinus dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat bogor Mayat Bayi Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3188068//asi-W295_large.jpg
Menghapus Stigma Exclusive Pumping, Pengalaman Nyata Seorang Ibu Pejuang ASI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement