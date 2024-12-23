Lagi BAB, Warga Bogor Temukan Mayat Bayi Perempuan Terbungkus Kantong Plastik

BOGOR - Warga Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi di Sungai Cisadane. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu terbungkus kantong plastik.

Kapolsek Bogor Tengah AKP Agustinus Manurung mengatakan mayat bayi ditemukan sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya, ada salah satu warga yang sedang buang air besar di pinggir aliran sungai.

"Melihat benda yang dibungkus kresek warna putih di dekat batu besar yang mirip boneka," kata Agustinus dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).