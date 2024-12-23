Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes! Pentolan Gangster Tewas Tabrak Pohon saat Mau Tawuran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:14 WIB
Apes! Pentolan Gangster Tewas Tabrak Pohon saat Mau Tawuran
Apes! Pentolan Gangster Tewas Tabrak Pohon saat Mau Tawuran
A
A
A

BOGOR – Seorang pentolan gangster meninggal dunia usai di Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukan karena tawuran, gangster itu meregang nyawa karena menabrak pohon.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Berawal ketika korban sedang nongkrong bersama temannya untuk tawuran.

"Biasa janjian, tapi belum jadi belum terjadi (tawuran)," kata Yunli Pangestu di Bogor, Senin (23/12/2024).

Ketika itu, korban berencana bertemu dengan temannya dari kelompok berbeda. Namun, korban tidak memberitahukan kepada kelompoknya.

"Jadi sebenarnya mereka ini miss komunikasi ya, awalnya mereka janjian terus nongkrong. Nah nongkrong itu niatnya mau ganti tempat lah abis ganti tempat terus korban ini janjian sama temennya, yang ekor mah gak kenal sama temanya korban," jelasnya.

Hingga akhirnya, korban dan temannya bertemu. Tetapi, karena dari kelompok masing-masing tidak mengetahuinya sehingga mengira adalah musuh.

"Sebenarnya itu nanti akan bersatu gitu lah, bukan lawan, tapi karena gak tahu ini akan jadi temannya gitu begitu dari kejauhan itu ngacung-ngacungin seakan mereka juga sama melihat korban ini lagi kumpul oh mungkin musuh kali," terangnya.

Korban pun panik dan berusaha menyelamatkan diri berboncengan dengan temannya. Setibanya di jalan menikung, motor korban menabrak pohon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tawuran Remaja Gangster Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement