Apes! Pentolan Gangster Tewas Tabrak Pohon saat Mau Tawuran

BOGOR – Seorang pentolan gangster meninggal dunia usai di Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukan karena tawuran, gangster itu meregang nyawa karena menabrak pohon.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Berawal ketika korban sedang nongkrong bersama temannya untuk tawuran.

"Biasa janjian, tapi belum jadi belum terjadi (tawuran)," kata Yunli Pangestu di Bogor, Senin (23/12/2024).

Ketika itu, korban berencana bertemu dengan temannya dari kelompok berbeda. Namun, korban tidak memberitahukan kepada kelompoknya.

"Jadi sebenarnya mereka ini miss komunikasi ya, awalnya mereka janjian terus nongkrong. Nah nongkrong itu niatnya mau ganti tempat lah abis ganti tempat terus korban ini janjian sama temennya, yang ekor mah gak kenal sama temanya korban," jelasnya.

Hingga akhirnya, korban dan temannya bertemu. Tetapi, karena dari kelompok masing-masing tidak mengetahuinya sehingga mengira adalah musuh.

"Sebenarnya itu nanti akan bersatu gitu lah, bukan lawan, tapi karena gak tahu ini akan jadi temannya gitu begitu dari kejauhan itu ngacung-ngacungin seakan mereka juga sama melihat korban ini lagi kumpul oh mungkin musuh kali," terangnya.

Korban pun panik dan berusaha menyelamatkan diri berboncengan dengan temannya. Setibanya di jalan menikung, motor korban menabrak pohon.