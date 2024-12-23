Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dump Truk Tabrak Bus dan Bangunan di Jalan Transyogi, Satu Orang Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:28 WIB
Dump Truk Tabrak Bus dan Bangunan di Jalan Transyogi, Satu Orang Jadi Korban
Ilustrasi Kecelakaan Truk
A
A
A

BOGOR - Kendaraan jenis dump truk menabrak bus dan bangunan di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengungkapkan kronologi kecelakaan itu. Awalnya, dump truk B 9641 KYX bergerak dari arah Cileungsi menuju Cibubur.

"Kondisi jalan sedikit menurun dan menikung tajam ke kiri," kata Ipda Ferdhyan, kepada Okezone, Senin (23/12/2024).

Namun setibanya di lokasi, dump truk oleng ke kanan menabrak median jalan. Kendaraan tersebut terus bergerak ke arah berlawanan hingga akhirnya menabrak bagian belakang samping kanan bus pariwisata F 7517 FZ yang dikemudikan oleh S.

 "Truk terus bergerak ke kanan menabrak bangunan yang berada di sebelah kanan," tambah Ferdhyan.

Dalam kejadian ini, kernet dump truk berinisial MS mengalami luka sobek di kaki kiri dan dilarikan ke RS Marry Cileungsi. Sedangkan, sopir truk yang belum diketahui identitasnya melarikan diri.

 

Halaman:
1 2
      
