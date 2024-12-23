Lewat Jalur Alternatif Puncak Bogor, Pengemudi Mobil Dipukuli Pak Ogah hingga Bonyok

BOGOR - Keributan terjadi antara pengendara mobil dengan sekelompok 'pak ogah' di Jalan Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor. Sempat terjadi pemukulan terhadap pengendara mobil hingga memar.

Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Berawal ketika korban berinisial IH dengan istrinya mengendarai mobil di jalan menanjak.

"Posisi jalur dari bawah ke atas dalam keadaan padat," kata Dedi, Senin (23/12/2024).

Pada saat itu, mobil IH melaju untuk menghindari mobil lain di depannya karena mogok. Kemudian, menyenggol seorang pria dan menyentuh kaca spion.

"Karena kesenggol, IH berhenti sejajar dengan mobil yang mogok untuk mengecek keadaan orang yang sudah tersenggol mobil miliknya. Dikarenakan macet beberapa orang diantaranya yakni J, D dan R mengetuk kaca bagian belakang mobil IH," jelasnya.

Lalu, istri korban keluar dari dalam mobil untuk mempertanyakan kepada ketiga orang 'pak ogah' itu karena mengetuk kaca mobil dengan kencang. Dari situ, terjadi cekcok mulut hingga akhirnya terjadi aksi pemukulan oleh ketiga pelaku terhadap IH.

"Atas kejadian tersebut terdapat luka memar di bagian mata kanan pelipis terluka memar," tambahnya.