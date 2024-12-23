Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lewat Jalur Alternatif Puncak Bogor, Pengemudi Mobil Dipukuli Pak Ogah hingga Bonyok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |14:54 WIB
Lewat Jalur Alternatif Puncak Bogor, Pengemudi Mobil Dipukuli Pak Ogah hingga Bonyok
Kasus Penganiaayaan (foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Keributan terjadi antara pengendara mobil dengan sekelompok 'pak ogah' di Jalan Alternatif Puncak, Kabupaten Bogor. Sempat terjadi pemukulan terhadap pengendara mobil hingga memar.

Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Desember 2024. Berawal ketika korban berinisial IH dengan istrinya mengendarai mobil di jalan menanjak.

"Posisi jalur dari bawah ke atas dalam keadaan padat," kata Dedi, Senin (23/12/2024).

Pada saat itu, mobil IH melaju untuk menghindari mobil lain di depannya karena mogok. Kemudian, menyenggol seorang pria dan menyentuh kaca spion.

"Karena kesenggol, IH berhenti sejajar dengan mobil yang mogok untuk mengecek keadaan orang yang sudah tersenggol mobil miliknya. Dikarenakan macet beberapa orang diantaranya yakni J, D dan R mengetuk kaca bagian belakang mobil IH," jelasnya.

Lalu, istri korban keluar dari dalam mobil untuk mempertanyakan kepada ketiga orang 'pak ogah' itu karena mengetuk kaca mobil dengan kencang. Dari situ, terjadi cekcok mulut hingga akhirnya terjadi aksi pemukulan oleh ketiga pelaku terhadap IH.

"Atas kejadian tersebut terdapat luka memar di bagian mata kanan pelipis terluka memar," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191025//arus_kendaraan_di_tol_jabodetabek_dan_jabar_mulai_meningkat-lIzP_large.JPG
H-6 Natal 2025, Arus Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jabar Mulai Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406//liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692//zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement