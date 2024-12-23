Rumah Penduduk di Dekat Thamrin City Jakpus Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Kebakaran Rumah Penduduk di Dekat Thamrin City Jakpus (foto: dok ist)

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Gang Mess Dalam RT 8/17, Kebon Melati, Tanah Abang atau dekat Thamrin City, Jakarta Pusat terbakar pada Senin (23/12/2024) malam.

"Objek rumah tinggal bangunan rendah situasi kuning atau pendinginan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman api di rumah tinggal tersebut.

"Pengerahan 14 Unit dan 50 personil," jelasnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban dalam musibah itu.



(Awaludin)