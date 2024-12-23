Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Maut Bus Pelajar di Tol Pandaan Malang, Disdik Kabupaten Bogor Koordinasi dengan Yayasan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |19:49 WIB
Kecelakaan Maut Bus Pelajar di Tol Pandaan Malang, Disdik Kabupaten Bogor Koordinasi dengan Yayasan
Kecelakaan rombongan bus siswa di Tol Pandaan Malang (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor masih berkoordinasi dengan pihak SMP IT Darul Quran Mulia terkait kecelakaan bus di Tol Pandaan, Malang. Belum ada konfirmasi pasti terkait dengan kondisi penumpang di dalam bus tersebut.

"Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari Unit atau Yayasan terkait dengan kondisi korban," kata Kadisdik Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2024).

Berdasarkan informasi sementara daei pihak yayasan, guru pembimbing belum berhasil dihubungi. Juga pihak pengurus sedang menuju lokasi kecelakaan.

"Kami masih mengumpulkan informasi tentang kondisi para santri dan guru pembimbing," jelasnya.

Namun, tambah Bambang, pihaknya berharap mendapat kabar terbaik terkait kondisi para santri dan guru pembimbing yang berada di bus nahas tersebut.

"Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada santri-santri dan seluruh rombongan yang sedang berangkat dalam kegiatan tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pandaan Malang. Keempat korban ini merupakan sopir, kernet, dan dua orang penumpang bus.

 

