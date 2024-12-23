Kecelakaan di Tol Penjagaan Malang, Rombongan SMP IT Darul Quran Mulia Dalam Rangka Program Bahasa Inggris

BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menyebut, bahwa kegiatan dari SMP IT Darul Quran Mulia merupakan agenda tahunan. Dimana, kegiatan tersebut dalam rangka program penguatan bahasa.

"Informasi yang diterima melalui Kabid SMP, informasi sementara yang didapatkan agenda tahunan dari unit dan persetujuan dari Yayasan. Setiap akhir tahun SMPIT DQ dan DQM mempunyai program bahasa dengan berkunjung ke Kampung Inggris di Pare," kata Kadisdik Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Hal itu dikarenakan sekolah tersebut menggunakan 3 bahasa yakni Arab, Inggris dan Indonesia. Tahun ini, yang berangkat dari SMP UT Daruk Quran Mulia (putri). Selain belajar, terdapat kegiatan atau kunjungan dari rombongan ke Gunung Bromo.

"Peristiwa ini terjadi di perjalanan sepulangnya dari Gunung Bromo mau kembali ke Pare. Di perjalanan yang jalannya naik, ada truk dengan beban muatan yang sangat berat remnya blong sehingga truk tersebut mundur dan menabrak bus yang depan rombongan SMP IT DQM," ungkapnya.

Saat ini, tambah Bambang, pihaknya belum mendapatkan laporan resmi terkait kondisi rombongan dalam bus yang mengalami kecelakan tersebut.

"Belum ada laporan resmi dari unit atau Yayasan terkait dengan kondisi korban. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada santri-santri dan seluruh rombongan yang sedang berangkat dalam kegiatan tersebut," pungkasnya.



(Awaludin)