INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Pengamanan di 3 Gereja, Kapolri: Kita Bersinergi Menuju Indonesia Lebih Baik 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:04 WIB
Tinjau Pengamanan di 3 Gereja, Kapolri: Kita Bersinergi Menuju Indonesia Lebih Baik 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sekaligus menyapa tiga gereja di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengamanan Natal bagi seluruh masyarakat. 

Adapun tinjauan itu dilakukan di Gereja GKI Samanhudi, Jakarta Pusat. Lalu, Gereja Imanuel, Jakarta Pusat, dan Gereja Katedral Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Dalam tinjauannya, Sigit memastikan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) berlangsung aman dan damai. Pasalnya, hal itu berkat adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. 

"Supaya kita bersinergi untuk bersama menuju Indonesia yang lebih baik," kata Sigit. 

Sigit juga mengucapakan selamat Natal kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan Natal di Gereja Katedral. Kemudian, umat Kristiani seluruh Indonesia.

 

1 2
      
