HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Gereja Katedral, Menkopolkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Selamat Natal 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:33 WIB
Sambangi Gereja Katedral, Menkopolkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Selamat Natal 2024
Menkopolkam Budi Gunawan menyambangi Gereja Katedral Jakarta (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan meninjau Gereja Katedral Jakarta. Umat kristiani diketahui akan merayakan Natal pada Rabu 25 Desember 2024.

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan menyampaikan pesan Natal yang dititipkan Presiden Prabowo Subianto ke para jemaat. “Kami izin menambahkan ada satu titipan pesan dari bapak Presiden bapak Prabowo Subianto, beliau menitipkan salam ucapan selamat Natal 2024 untuk seluruh umat Kristiani yang merayakan,” kata Budi Gunawan dalam sambutannya di Gereja Katedral Selasa (24/12/2024).

“Sekaligus dengan harapan, niat suci Natal tahun 2024 ini, semakin kita semakin memperolah kedamaian, dan juga kebersamaan gotong royong di dalam membantu sesama umat yang kurang beruntung,” sambung dia.

Atas nama pemerintah, Mantan Kepala BIN tersebut juga mengucapkan selamat Natal bagi masyarakat yang merayakannya. Ia mendoakan semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai seluruh pihak.

“Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat Natal tahun 2024, semoga di hari Natal tahun 2024 ini kita memulai perdamaian, kebahagian, dan kesejahteraan,” jelas dia.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

(Arief Setyadi )

      
