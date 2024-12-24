Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Tol Tanjung Pura Sumut Jelang Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |18:52 WIB
Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Tol Tanjung Pura Sumut Jelang Nataru
Wapres Gibran tinjau kesiapan tol di Sumut jelang Nataru (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Ibu Selvi Gibran Rakabuming melakukan peninjauan di Gerbang Tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (24/12/2024). 

Di tengah guyuran hujan deras, Wapres dan Ibu Selvi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan jalan Tol Tanjung Pura dan berbagai fasilitas penunjangnya, dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Sebagai bagian dari Jalan Tol Binjai-Langsa, Tol Tanjung Pura telah dibuka sementara sejak 18 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 untuk melayani peningkatan arus kendaraan pada libur akhir tahun.

“Sebenarnya, tol ini telah selesai dan berfungsi penuh, namun proyek lanjutan hingga Pangkalan Brandan masih dalam tahap penyelesaian dan uji coba,” dalam keterangannya.

Meskipun masih dibuka sementara, Wapres Gibran berharap jalan Tol Tanjung Pura berfungsi optimal, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan Nataru dengan lancar, aman, dan nyaman.

“Jalan tol ini sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat waktu tempuh perjalanan, dan mendukung distribusi logistik di kawasan tersebut,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192823//tahu_baru_sendirian-gj7O_large.jpg
Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192816//tahun_baru-Sk0X_large.jpg
Tahun Baru Gak ke Mana-Mana? Ini 13 Ide Kegiatan Seru di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192809//resolusi-8hPV_large.jpg
Rayakan Tahun Baru dengan 5 Cara yang Berbeda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/298/3192791//steak_mushroom_sauce-YfUm_large.jpg
Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/298/3192783//makanan_tahun_baru-A7GN_large.jpg
Tradisi Makanan Unik di 6 Negara, Pembawa Keberuntungan Saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/611/3192777//make_up-Q5p2_large.jpg
Tips Makeup, 5 Langkah Sederhana Cocok untuk Pesta Tahun Baru maupun di Rumah Saja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement