Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Tol Tanjung Pura Sumut Jelang Nataru

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Ibu Selvi Gibran Rakabuming melakukan peninjauan di Gerbang Tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (24/12/2024).

Di tengah guyuran hujan deras, Wapres dan Ibu Selvi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan jalan Tol Tanjung Pura dan berbagai fasilitas penunjangnya, dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Sebagai bagian dari Jalan Tol Binjai-Langsa, Tol Tanjung Pura telah dibuka sementara sejak 18 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 untuk melayani peningkatan arus kendaraan pada libur akhir tahun.

“Sebenarnya, tol ini telah selesai dan berfungsi penuh, namun proyek lanjutan hingga Pangkalan Brandan masih dalam tahap penyelesaian dan uji coba,” dalam keterangannya.

Meskipun masih dibuka sementara, Wapres Gibran berharap jalan Tol Tanjung Pura berfungsi optimal, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan Nataru dengan lancar, aman, dan nyaman.

“Jalan tol ini sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat waktu tempuh perjalanan, dan mendukung distribusi logistik di kawasan tersebut,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)