PDIP Pastikan Hasto Masih Jabat Sekjen Partai Usai Ditetapkan Tersangka

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan hingga saat ini Hasto Kristiyanto masih mengemban jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai. Hal ini menyusul statusnya yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan," kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12/2024).

Oleh karenanya, Said memastikan jika Hasto pada hari ini, masih menjalankan tugas-tugas hariannya sebagai Sekjen Partai.

Menurutnya, PDIP memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan seseorang di internal partai.

"Kewenangan memberhentikan atau tidak memberhentikan pengurus DPP ada tangan Ibu Ketua Umum sebagai mandataris Kongres Partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap kepada Wahyu Setiawan anggota KPU RI periode 2017-2022.