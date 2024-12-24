Kerahkan 58 Ribu Pasukan Elite Amankan Nataru 2025, TNI AD: Fokus Pengamanan di Lokasi Strategis

Kerahkan 58 Ribu Pasukan Amankan Nataru 2025, TNI AD: Fokus Pengamanan di Lokasi Strategis/Okezone

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengerahkan 58.120 personel untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 di seluruh wilayah Indonesia. TNI AD juga akan bersinergi dengan Polri.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, puluhan ribu personel TNI AD tersebut akan disiagakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Total 58.120 personel TNI AD yang disiagakan dan tergelar di seluruh wilayah Indonesia. TNI-Polri dan instansi terkait juga bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Wahyu kepada Okezone, Selasa (24/12/2024).

Menurutnya, fokus pengamanan prajurit TNI AD akan berada lokasi strategis seperti gereja, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, dan pusat keramaian.

“TNI AD dan Polri juga telah melaksanakan Apel bersama Gelar Pasukan Pam Nataru dengan personel lintas Instansi,” ujar Wahyu.

Mantan Dandim 0501/Jakarta Pusat ini mengatakan, TNI AD bersama Polri dan instansi terkait telah mengambil langkah antisipatif untuk mengatasi potensi gangguan keamanan.

“Kami bersama jajaran memberikan keyakinan bahwa Nataru kali ini akan berlangsung dengan damai, aman, tertib dan penuh kehidmatan. Silahkan masyarakat merayakan, kami yang akan amankan,” tuturnya.

Arbituren Akmil 1998 ini juga berpesan kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, hati hati saat perjalanan, periksa kendaraan, patuhi aturan lalu lintas serta hindari perjalanan saat lelah.