Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: Uang yang Digunakan untuk Suap Wahyu Berasal dari Hasto

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |20:34 WIB
KPK: Uang yang Digunakan untuk Suap Wahyu Berasal dari Hasto
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan uang yang digunakan untuk menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan berasal dari kantong Hasto Kristiyanto. 


Hal itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi pers penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan itu dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku. 


"Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Sdr. Wahyu berasal dari saudara HK," kata Setyo. 


Setyo menjelaskan, dalam proses suap tersebut Hasto mengandalkan dua kader PDI-Perjuangan saat itu, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah (DTI). Perlu diketahui, Donny diumumkan sebagai tersangka berbarengan dengan Hasto. 


"Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saeful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192795//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-noF0_large.jpg
KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683//kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192576//tahanan_kpk_tes_urine-4Miv_large.jpg
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement