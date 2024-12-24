Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Divpropam Polri: 45 WN Malaysia Diperas di Konser DWP, Kerugian Capai Rp2,5 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |21:01 WIB
Divpropam Polri: 45 WN Malaysia Diperas di Konser DWP, Kerugian Capai Rp2,5 Miliar
Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim (foto: Okezone/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyatakan, sebanyak 45 warga negara (WN) Malaysia menjadi korban dugaan pemerasan oleh oknum polisi saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang,” kata Abdul Karim kepada wartawan Selasa (24/12/2024) malam.

Karim menyebutkan, kerugian korban dalam kasus dugaan pemerasan oleh oknum itu mencapai Rp2,5 miliar.

“Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya menerima dua laporan dari WN Malaysia terkait dugaan pemerasan tersebut.

“Jadi sudah ada pelapornya yang melaporkan permasalahan ini dari warga negara Malaysia secara resmi. Melaporkan atau pendumasnya sudah melaporkan secara resmi,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
