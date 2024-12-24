Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |21:52 WIB
Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat memperkuat toleransi antar-umar beragama di momen Hari Raya Natal 2024. Toleransi, menurutnya, kunci membangun bangsa yang damai. 

"Dalam semangat persaudaraan dan menyongsong Tahun Baru, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk memperkuat tali persaudaraan dan saling berbagi kasih," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2024). 

Puan menambahkan, Natal bukan hanya sekadar perayaan agama. Namun, Natal merupakan momen untuk merenungkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan harapan. 

“Maka, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan momen Natal sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap toleransi beragama. Mari nyalakan lentera kasih perdamaian antar-umat beragama,” katanya.

"Di negara yang kaya dengan keberagaman budaya dan agama ini, toleransi menjadi kunci dalam membangun bangsa yang damai, serta menjaga persatuan dan kesatuan," tambahnya.

Ia memberi contoh bagaimana nilai kebersamaan antar-umat beragama sering kali terlihat pada momen seperti saat perayaan Natal. Hal tersebut, kata Puan, menjadi bagian dari toleransi.

“Setiap misa-misa besar seperti Hari Raya Natal, berbagai elemen masyarakat dari bermacam latar belakang agama dan budaya kerap ikut menjaga kenyamanan umat Kristiani,” tuturnya.

“Bahkan, ada juga yang turut berpartisipasi membantu keamaanan di gereja. Saya melihat hal ini sebagai keharmonisan yang sejati. Indah sekali. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hari Raya Natal DPR RI Natal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191746/wagub_dki_jakarta_rano_karno-BrNi_large.jpg
Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739/pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement