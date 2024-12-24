Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat memperkuat toleransi antar-umar beragama di momen Hari Raya Natal 2024. Toleransi, menurutnya, kunci membangun bangsa yang damai.

"Dalam semangat persaudaraan dan menyongsong Tahun Baru, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ini momen yang tepat untuk memperkuat tali persaudaraan dan saling berbagi kasih," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2024).

Puan menambahkan, Natal bukan hanya sekadar perayaan agama. Namun, Natal merupakan momen untuk merenungkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan harapan.

“Maka, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan momen Natal sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap toleransi beragama. Mari nyalakan lentera kasih perdamaian antar-umat beragama,” katanya.

"Di negara yang kaya dengan keberagaman budaya dan agama ini, toleransi menjadi kunci dalam membangun bangsa yang damai, serta menjaga persatuan dan kesatuan," tambahnya.

Ia memberi contoh bagaimana nilai kebersamaan antar-umat beragama sering kali terlihat pada momen seperti saat perayaan Natal. Hal tersebut, kata Puan, menjadi bagian dari toleransi.

“Setiap misa-misa besar seperti Hari Raya Natal, berbagai elemen masyarakat dari bermacam latar belakang agama dan budaya kerap ikut menjaga kenyamanan umat Kristiani,” tuturnya.

“Bahkan, ada juga yang turut berpartisipasi membantu keamaanan di gereja. Saya melihat hal ini sebagai keharmonisan yang sejati. Indah sekali. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya,” imbuhnya.