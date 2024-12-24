Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Merasa Aman Jalani Ibadah Natal, Warga: Terima Kasih Kapolri  

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |22:54 WIB
Merasa Aman Jalani Ibadah Natal, Warga: Terima Kasih Kapolri  
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri terkait dengan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal tersebut diungkapkan oleh Pdt. Frida Situmorang selaku pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Samanhudi, Jakarta Pusat. Dia menyatakan atensi langsung soal pengamanan dan pelayanan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam perayaan Natal tahun memiliki arti yang besar bagi umat yang menjalankan ibadah.

"Kami selaku pihak gereja sangat berterima kasih atas perhatian yang begitu besar dari bapak Kapolri melalui staf dan jajaran polisi atas pengamanan bagi perayaan malam Natal maupun Natal, kami rasakan, kami lihat sangat bagus sekali," kata Frida, Selasa (24/12/2024).

"Jadi memberikan rasa damai kepada seluruh umat yang akan menjalani ibadah di malam nanti. Terima kasih Bapak Kapolri," sambungnya.

Dia berharap dukungan yang diberikan dalam pengamanan dari Polri juga dapat memberikan kedamaian bagi umat yang merayakan.

"Kami berharap baik tahun ini maupun yang akan datang bapak kapolri tetap mendukung kami dalam menyelenggarakan setiap perayaan Gereja Samanhudi dan kehadiran bapak kapolri melalui seluruh polisi yang menjaga kami semua, kami mendapatkan keamanan, kedamaian di hati," tuturnya.

Selain itu, Sukarna selaku Kepala Pengamanan GKI Samanhudi juga menyatakan apresiasi kepada Polri terhadap dukungan keamanan saat ini.

"Berterima kasih kepada bapak Kapolri Listyo Sigit atas kepeduliannya di malam Natal ini. Semoga semua keamanan yang melindungi perayaan Natal di Jakarta terutama di Indonesia, aman dan sejahtera," ujar Sukarna.

 

