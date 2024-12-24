Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Isu Kekerasan Seksual Anak, Waka DPR: Masalah Lingkungan Sosial Harus Diperhatikan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:05 WIB
Soroti Isu Kekerasan Seksual Anak, Waka DPR: Masalah Lingkungan Sosial Harus Diperhatikan
Penganiayaan Anak (foto: Freepik)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam keras tindakan kekerasan seksual pada anak dan balita yang belakangan sedang marak terjadi. Cucun meminta Pemerintah untuk mengambil langkah preventif agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

"Saya prihatin dengan maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi belakangan ini. Hal tersebut menjadi alarm bagi kita semua tentang betapa rentannya anak-anak kita terhadap berbagai bentuk kekerasan," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (24/12/2024).

Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat terkait kasus kekerasan seksual  pada anak seperti yang terjadi kepada seorang balita berusia 2 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku diduga bapak kos di mana keluarganya tinggal. 

Selain itu di awal tahun 2024 di Kota Sidoarjo, anak berusia 3,5 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Cucun juga menyoroti aduan dari warga Solo kepada DPR pada audiensi dengan Komisi III pekan lalu di mana penegak hukum meminta anak TK berusia 5 tahun mengulangi adegan saat ia melihat ibunya diperkosa. 

“Ini kan miris sekali ya. Kurangnya kepekaan lingkungan terhadap proses tumbuh kembang anak. Tentunya ini merusak fisik dan kesehatan mental anak. Padahal semua pihak bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kenyamanan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

 

      
