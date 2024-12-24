30 Napi di Lapas IIA Karawang Terdiagnosis Scabies, Menteri HAM Kirim Tim Kesehatan

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM), Natalius Pigai telah mengirimkan tim ke Lapas Kelas IIA Karawang, usai kabar banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terjangkit scabies. Langkah ini diambil untuk memastikan hak atas kesehatan WBP terpenuhi.

"Kemarin dapat kabar tentang sejumlah WBP yang terjangkit Scabies di Lapas Kelas IIA Karawang. Karena itu, saya langsung terjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak Lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," kata Pigai dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Berdasarkan laporan dari tim yang melakukan pemantauan, Pigai menyebutkan bahwa dari total 1.164 penghuni, sebanyak 352 orang sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, 30 WBP di antaranya terdiagnosis mengalami infeksi scabies.

"Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.