INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Kesiapan Pelabuhan Merak dalam Menyambut Nataru 2025

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:24 WIB
Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Kesiapan Pelabuhan Merak dalam Menyambut Nataru 2025
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

MERAK - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan pengecekan terhadap kesiapan sarana, dan prasarana untuk memastikan kelancaran arus transportasi dan pelayanan masyarakat dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), bertempat di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (24/12/2024).

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada ASDP, TNI, Polri dan Kementerian terkait yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dalam rangka mempersiapkan pelayanan Natal dan Tahun Baru 2025.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ASDP, TNI, Polri dan Kementerian terkait dalam rangka mempersiapkan pelayanan Natal dan Tahun Baru, bersinergi dan kolaborasi sangat baik, TNI telah menyiapkan personel secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 80.000 lebih yang digelar di setiap Kodam,” kata Panglima dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan, bahwa TNI telah menyiapkan transportasi darat, laut, dan udara serta pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana dalam mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

“Kita menyiapkan transportasi darat, laut dan udara, seperti truk, ambulans, mobil derek dan 5 kapal KRI, kemudian juga pesawat Boeing 737, Hercules, Cassa, CN dan helikopter dan kita juga menyiapkan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di wilayah-wilayah kita sudah siap, dan juga kita siapkan pasukan apabila terjadi ancaman-ancaman yang mungkin timbul,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Kepala BNPB, Kabasarnas, Kepala BMKG, Asops Panglima TNI, Danpuspom TNI, Pj. Gubernur Banten dan pejabat terkait lainnya.
 

(Awaludin)

      
