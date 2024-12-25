Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Akan Datangi KPK jika Hasto Ditangkap, Begini Reaksi Tegas Ketua KPK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:23 WIB
Megawati Akan Datangi KPK jika Hasto Ditangkap, Begini Reaksi Tegas Ketua KPK
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Antara
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akan mendatangi kantor lembaga anti rasuah jika Hasto Kristiyanto ditangkap. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, langkah pihaknya menetapkan Hasto murni menjalankan proses hukum yang berlaku.

"Ya, kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," kata Setyo dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/12/2024).

Dia kembali menegaskan, penindakan dalam kasus yang menyerat Hasto merupakan bagian dari memori serah terima dari pimpinan yang lama. Dalam hal ini, jajaran hanya melanjutkan penindakan sebelumnya.

"Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari Pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja. Kira-kira seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengatakan bakal mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Sikap itu didasari Megawati merasa bertanggung jawab atas anak buahnya di partai.

Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Saya bilang, kalau Hasto ditangkap saya datang (ke KPK). Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," tegas Megawati.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188869//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-k9pW_large.jpg
Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188407//pdip-R10Z_large.jpg
Bencana Sumatera, Hasto Singgung Megawati yang Hobi Merawat Tanaman dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184491//setyo-TD6s_large.jpg
Ketua KPK: RUU KUHAP Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement