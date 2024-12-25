Megawati Akan Datangi KPK jika Hasto Ditangkap, Begini Reaksi Tegas Ketua KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akan mendatangi kantor lembaga anti rasuah jika Hasto Kristiyanto ditangkap. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, langkah pihaknya menetapkan Hasto murni menjalankan proses hukum yang berlaku.

"Ya, kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," kata Setyo dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/12/2024).

Dia kembali menegaskan, penindakan dalam kasus yang menyerat Hasto merupakan bagian dari memori serah terima dari pimpinan yang lama. Dalam hal ini, jajaran hanya melanjutkan penindakan sebelumnya.

"Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari Pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja. Kira-kira seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengatakan bakal mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Sikap itu didasari Megawati merasa bertanggung jawab atas anak buahnya di partai.

Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Saya bilang, kalau Hasto ditangkap saya datang (ke KPK). Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," tegas Megawati.