Prabowo: Mari Sambut Natal Penuh Berkah dengan Semangat Baru

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2024. Prabowo mengajak masyarakat untuk menyambut Natal tahun 2024 dengan penuh semangat baru guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia,” tulis Prabowo yang diunggah melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Rabu (25/12/2024).

Mantan Danjen Kopassus ini berharap, semoga Natal tahun 2024 dapat membawa harapan baru, mempererat persaudaraan dalam keberagaman bangsa.

“Kiranya kedamaian dan sukacita Natal senantiasa menerangi hati kita, membawa harapan baru dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman bangsa,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengajak, untuk menyambut Natal dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Mari sambut Natal penuh berkah ini dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Prabowo Subianto.

(Fahmi Firdaus )