Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Mari Sambut Natal Penuh Berkah dengan Semangat Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:31 WIB
Prabowo: Mari Sambut Natal Penuh Berkah dengan Semangat Baru
Prabowo: Mari Sambut Natal Penuh Berkah dengan Semangat Baru
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2024. Prabowo mengajak masyarakat untuk menyambut Natal tahun 2024 dengan penuh semangat baru guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia,” tulis Prabowo yang diunggah melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Rabu (25/12/2024).

Mantan Danjen Kopassus ini berharap, semoga Natal tahun 2024 dapat membawa harapan baru, mempererat persaudaraan dalam keberagaman bangsa.

“Kiranya kedamaian dan sukacita Natal senantiasa menerangi hati kita, membawa harapan baru dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman bangsa,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengajak, untuk menyambut Natal dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Mari sambut Natal penuh berkah ini dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Prabowo Subianto.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192749//qodari-TXMO_large.jpg
Prabowo Singgung Velocity of Money untuk Jalankan Program Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/470/3192742//wamen_fahri_hamzah-6yQv_large.jpg
Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Rumah hingga 2 Juta Unit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192719//prabowo-0V5h_large.jpg
Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192713//pemerintah-QOio_large.jpg
Prabowo Setujui Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192679//prabowo-1j8R_large.jpg
Prabowo Akan Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Awal Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement