INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin: Natal Harus Jadi Momen Menambah Rasa Sayang dan Cinta Damai

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:46 WIB
Menag Nasaruddin: Natal Harus Jadi Momen Menambah Rasa Sayang dan Cinta Damai
Menag Nasaruddin: Natal Harus Jadi Momen Menambah Rasa Sayang dan Cinta Damai
JAKARTA- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap perayaan Natal tahun ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

"Natalan kita pada tahun ini menambah spirit keagamaan kita, menambah kedekatan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga, dengan demikian kita akan bertambah rasa sayang dan cinta damai sesama umat manusia," ujar Menag Nasaruddin Rabu (25/12/2024).

Nasaruddin pun berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan aman dan lancar. "Kami berharap perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar, " ujarnya.

Dia juga berpesan kepada umat Kristiani untuk menjadikan Natal sebagai momentum mendekatkan diri pada substansi ajaran agama.

Menurutnya, keadaan berbangsa dan bernegara akan semakin tenang, damai, dan bahagia, ketika umat mengamalkan ajaran agama dengan baik.

"Semoga Natal ini membawa kedamaian, kebahagiaan abadi untuk kita semuanya," tuturnya.

Menag Nasaruddin juga berpesan tentang pentingnya menjaga harmoni dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Kerukunan adalah salah satu nilai utama dalam keberagaman Indonesia.

 

