HOME NEWS NASIONAL

KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |09:30 WIB
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
Vina dan Eky, korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

KEMATIAN tragis Vina Dewi Arsita (16) dan kekasihnya Muhammad Risky Rudiana atau Eky (16) di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat pada awal Mei 2024. Perhatian publik tersedot setelah adanya film Vina: Sebelum 7 hari, yang kisahnya diangkat dari peristiwa tersebut.

Publik semakin antusias ketika rekaman suara Vina yang diklaim merasuki sahabatnya, Linda kembali beredar. Dalam rekaman, menceritakan awal mula kejadian tragis itu menimpa Vina dan Eky, di mana keduanya hendak menikah. Namun, ada cinta pria lain yang ditolak Vina.

"Salah satunya ada yang suka Vina, teman Eky, namanya Egi. Terus Vina ngeludahin. Dia dendam sama Vina," kata rekaman viral diduga arwah Vina yang merasuk ke Linda, dilansir dari akun TikTok @adityaseptyan.

"Terakhir Vina jalan-jalan dari Taman Sumber, terus ada yang ngehajar Eky dari belakang. Motornya jatuh, terus Vina pingsan. Bangun-bangun mata Vina ditutup terus Vina lagi diperkosa,” imbuh rekaman tersebut.

Peristiwa memilukan yang dialami Vina dan Eky terjadi pada Minggu 27 Agustus 2016 dini hari. Sejoli itu dihabisi di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian, para tersangka ditangkap.

Vina diperkosa tersangka yang disebut berjumlah 11 orang. Kemudian, jasad keduanya ditemukan warga Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan, Cirebon pada Minggu 28 Agustus 2026 pagi.

Delapan pelaku sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Mereka antara lain, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Sedangkan tiga pelaku yang buron, yaitu, Andi, Dani dan Pegi alias Perong, yang belakangan diralat.

Sebanyak 7 tersangka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan 1 orang yakni Saka Tatal, karena saat kejadian masih di bawah umur dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, dan sekarang ia sudah menghirup udara bebas.

Saka Tatal berupaya melakukan perlawanan karena tak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ia pun mengaku mengalami penyiksaan selama di dalam penjara. Seiring berjalan, dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eky pun mencuat.

Sementara ayah Eky, yang juga anggota polisi menangani kasus tersebut, Iptu Rudiana juga ikut terseret dalam pusaran persepsi negatif publik. Polemik kasus pembunuhan Vina dan Eky semakin meruncing karena dalang pembunuhan belum juga tertangkap. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun turut angkat bicara dan meminta Polri agar benar-benar mengawal kasus tersebut.

Pegi Setiawan Ditangkap dan Menang Praperadilan

Seliweran berbagai informasi, hingga banyak cocoklogi tentang sosok Pegi alias Egi. Bahkan, Egi dikaitkan sebagai anak dari orang berpengaruh di negeri ini. Hal ini pula yang dianggap membuatnya tak kunjung tertangkap selama delapan tahun buron.

 

      
