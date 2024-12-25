Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Keberadaan Harun Masiku Usai KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |10:19 WIB
Misteri Keberadaan Harun Masiku Usai KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka
Misteri Keberadaan Harun Masiku Usai KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait perkata yang menyeret buronan Harun Masiku.

Lantas, di mana keberadaan Harun Masiku setelah Komisi Antirasuah menetapkan Hasto sebagai tersangka?

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto tidak bicara banyak saat dihubungi perihal keberadaan Harun Masiku saat ini.

"Belum bisa dipublish saat ini (keberadaan Harun Masiku)," kata Tessa saat dihubungi Okezone, Rabu (25/12/2024).

Tesaa juga enggan menjelaskan secara detail perihal posisi mantan caleg PDI Perjuangan itu berada di dalam atau luar negeri. "Saya tidak terinfo dari Penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima Okezone, disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku."Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

 

