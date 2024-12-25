Kapolri : Selamat Natal 2024, Teruslah Genggam Erat Persaudaraan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Sigit mengatakan, suka cita perayaan ini memancarkan terang kasih bagi untuk semua pihak.

“Hari Natal adalah Perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai tanda cinta kasih Allah kepada umatNya, suka cita Natal memancarkan terang kasih bagi kita semua,” kata Sigit dalam akun Instagramnya @listyosigitprabowo yang dilihat Rabu (25/12/2024).

Sigit menuturkan, Indonesia adalah negara besar dengan beragam ras, suku, agama. Sejarah mencatat kekuatan toleransi menjadi urat nadi kokohnya persatuan kesatuan bangsa dalam membangun kemajuan.

“Teruslah genggam erat persaudaraan jadikan Bangsa Indonesia terbang tinggi di atas angkasa layaknya sang Garuda,” ujar dia.