HOME NEWS NASIONAL

Menag Kasih Tiga Pesan Khusus pada Perayaan Natal 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |16:08 WIB
Menag Kasih Tiga Pesan Khusus pada Perayaan Natal 2024
Menag Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pesan pada perayaan Natal 2024. Dia mengaku senang pada perayaan Natal tahun ini bisa berjalan damai dan penuh kesejukan.

1. Penuh Keceriaan

Dia berharap perayaan Natal pada tahun-tahun selanjutnya akan sama seperti sekarang yang penuh dengan keceriaan.

"Pertama ya kita sangat bangga ya merayakan natal dengan sangat tenang damai bahagia satu sama lain itu, ceria semua mukanya ya kan, jadi mudah-mudahan seterusnya nanti seperti ini," kata Nasaruddin kepada wartawan di GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

2. Energi Positif untuk Umat Kristiani

Halaman:
1 2
      
