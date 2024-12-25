Menag Kasih Tiga Pesan Khusus pada Perayaan Natal 2024

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pesan pada perayaan Natal 2024. Dia mengaku senang pada perayaan Natal tahun ini bisa berjalan damai dan penuh kesejukan.

1. Penuh Keceriaan

Dia berharap perayaan Natal pada tahun-tahun selanjutnya akan sama seperti sekarang yang penuh dengan keceriaan.

"Pertama ya kita sangat bangga ya merayakan natal dengan sangat tenang damai bahagia satu sama lain itu, ceria semua mukanya ya kan, jadi mudah-mudahan seterusnya nanti seperti ini," kata Nasaruddin kepada wartawan di GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

2. Energi Positif untuk Umat Kristiani