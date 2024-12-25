Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II DPR RI Sebut Belum Ada Parpol yang Nyatakan Tidak Setuju Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:01 WIB
Komisi II DPR RI Sebut Belum Ada Parpol yang Nyatakan Tidak Setuju Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut hingga kini belum ada satu partai politik pun yang menyatakan tidak setuju atas usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bahkan menurutnya politisi Partai Golkar pun banyak yang tidak setuju soal wacana ini.

"Intinya sampai hari ini belum ada partai politik yang tidak setuju. Ini baru wacana yang disampaikan oleh Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil dari partai Golkar," kata Aria Bima dalam program Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (24/12/2024).

"Tapi banyak teman-teman partai Golkar yang sampai hari ini juga tidak setuju dengan wacana pemilihan tidak langsung," sambungnya.

Dia menyebut kini pihaknya sedang mempersiapkan undang-Undang soal pemilu dengan metode omnibus law. Dirinya pun juga tak mempersalahkan adanya usulan pemilu tidak langsung oleh Prabowo.

"Sekarang ini, kebetulan saya di Komisi 2, yang nanti akan menyiapkan Omnibus law Pemilu, itu membuat paket hal-hal, maksud saya, saya juga tidak menutup, silakan Pak Presiden, mewacanakan tidak langsung," ucapnya.

Topik Artikel :
pemilu Komisi II DPR DPR DPRD
