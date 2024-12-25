Heboh! Kajari Kediri Lepaskan Tembakan saat Dibuntuti OTK, Begini Kronologi Lengkapnya

JAKARTA - Kajari Kediri Pradhana Probo Setyarjo melepaskan tembakan ke udara di Jalan Imam Bonjol, Kediri, Jawa Timur pada Senin (23/12/2024) malam. Aksi tersebut dipicu lantaran Kajari Kediri tersebut dibuntuti oleh orang tidak dikenal (OTK).

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo mengatakan, kejadian bermula saat Kajari Kediri dalam perjalanan kembali usai makan malam dengan keluarganya. Di perjalanan, terdapat dua orang menggunakan motor yang membuntuti dari belakang.

"Saat di Simpang Kodim atau Jalan Imam Bonjol, karena lampu merah, kendaraan berhenti. Nah di situlah pengendara sepeda motor berhenti dan dua orang tidak dikenal itu turun. Yang satu menghadang di depan dan satu lagi menggedor kaca mobil," kata Bramastyo kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Bramastyo melanjutkan, Pradhana kemudian turun dengan sepucuk pistol lantaran merasa terancam dengan kedua orang yang tak dikenalnya itu.

Saat itu, kata dia, terjadi aksi saling dorong yang kemudian berujung penembakan ke atas atau ke udara dilakukan Kajari Kediri.

"Kalau itu (penembakan ke atas) sesuai dengan aturan di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah jika dinilai ada ancama oleh pemilik senjata," ujar dia.