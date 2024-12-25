KPK Gelar Perayaan Natal hingga Kunjungan Keluarga Tahanan Hari ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar perayaan Natal bagi para tahanan. Disebutkan, terdapat enam tahanan Lembaga Antirasuah yang menjalani pada tahun ini.

"Perayaan Natal akan dilaksanakan pada pukul 13.30 sampai dengan 15.00 WIB, di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Selain perayaan Natal, KPK juga memberikan kesempatan bagi keluarga tahanan berkunjung. Untuk jam besuk, komisi antirasuah menyediakan waktu selama empat jam.

"Untuk layanan kunjungan keluarga akan dilakukan mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB," ujarnya.