HOME NEWS NASIONAL

Cek Titik Keramaian, Menko Polkam Pastikan Keamanan Libur Nataru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |15:36 WIB
Cek Titik Keramaian, Menko Polkam Pastikan Keamanan Libur Nataru
Menko Polkam Budi Gunawan Memastikan Keamanan Nataru. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2024, terutama di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, destinasi wisata, tempat ibadah, serta jalur transportasi. 

Upaya pengamanan dilakukan melalui koordinasi intensif antara TNI, Polri, dan Pemerintah daerah guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.

“Alhamdulillah, hingga saat ini situasi nasional terpantau aman dan terkendali. Posko-posko pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai lokasi strategis telah bekerja optimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan liburan,” kata Menko Polkam Budi Gunawan atau BG, saat melakukan pengecekan di kawasan Ragunan dan beberapa wilayah keramaian di Ibukota pada Rabu (25/12/2024). 

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama selama masa liburan ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas di lingkungan masing-masing, baik di tempat keramaian maupun selama perjalanan, sangat penting.

“Bapak Presiden Prabowo menitipkan salam untuk masyarakat yang berlibur agar selalu berhati-hati dan tetap waspada di mana pun berada. Laporkan segera kepada aparat jika ada hal-hal mencurigakan agar tindakan cepat dapat dilakukan,” tambahnya.

Waspada Cuaca Ekstrem

Selain memastikan keamanan, pemerintah juga mengingatkan masyarakat akan potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi selama libur akhir tahun. Dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah, risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang perlu diantisipasi.

 

