HOME NEWS NASIONAL

Uji DNA Ungkap Kebenaran! Malam Ini di The Prime Show “BAYI TAK TERTUKAR, PENYEBAB KEMATIAN MASIH MISTERI?” Bersama Abraham Silaban

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:23 WIB
Uji DNA Ungkap Kebenaran! Malam Ini di The Prime Show “BAYI TAK TERTUKAR, PENYEBAB KEMATIAN MASIH MISTERI?” Bersama Abraham Silaban
Abraham Silaban
A
A
A

Kasus kematian bayi laki-laki yang lahir di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kini memasuki babak baru. Kepastian bahwa bayi tersebut tidak tertukar dengan bayi lain telah dikonfirmasi melalui hasil uji DNA yang dilakukan oleh Pusdokkes Laboratorium Polri. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Firdaus, menyampaikan hasil tersebut kepada publik untuk mengakhiri spekulasi terkait insiden ini.

Spekulasi terkait kemungkinan bayi tertukar muncul setelah kematian tragis bayi tersebut hanya beberapa saat usai kelahirannya. Namun, hasil uji DNA memastikan bahwa bayi laki-laki tersebut memang anak kandung dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti. Hingga saat ini, penyebab kematian bayi belum diumumkan secara resmi.

Namun, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa langkah-langkah forensik sedang dilakukan, termasuk analisis mendalam terhadap rekam medis bayi dan prosedur kelahiran yang dijalankan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
Kasus ini memicu perhatian publik, terutama terkait prosedur dan standar medis di fasilitas kesehatan. Banyak pihak mendorong agar investigasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi layanan kesehatan, khususnya dalam hal penanganan bayi baru lahir.

Di sisi lain, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini. Mereka juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan memastikan bahwa prosedur medis yang mereka jalankan sesuai dengan standar operasional. Jika bayi laki-laki tersebut dipastikan tidak tertukar, lantas apa penyebab utama kematiannya?

Jangan lewatkan pembahasannya secara mendalam dan lengkap di The Prime Show malam ini BAYI TAK TERTUKAR, PENYEBAB KEMATIAN MASIH MISTERI?” bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB hanya di iNews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
