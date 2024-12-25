Contraflow Arah Cikampek di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan, Lalu Lintas Normal

JAKARTA - PT Jasa Marga Trans jawa Tol (JTT) mengentikan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek atas diskresi Kepolisian. Hal ini dilakukan mengingat kondisi lalu lintas kendaraan normal di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Hingga pukul 12.25 WIB, rekayasa lalin contraflow KM 50 s.d 65 arah Cikampek ditutup dan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah kembali normal di kedua arah pada pukul 14.00 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal

PT Jasa marga Trans jawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan, Rabu (25/12/2024).

Dia mengatakan, Sebelumnya, rekayasa lalu lintas contraflow 1 lajur diberlakukan mulai dari KM 47 sampai dengan KM 65 arah Cikampek pada pukul 08.54 WIB. Dilanjut pada pukul 10.55 WIB, sempat dilakukan contraflow 1 lajur dari KM 55 sampai dengan KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Kemudian pada pukul 11.25 WIB, atas dikresi Kepolisian, perpanjangan contraflow 1 lajur dari KM 50 s.d KM 65 arah Cikampek diberlakukan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek," ucapnya.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan, mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)