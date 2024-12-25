Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Mengejutkan Jokowi soal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Septyantoro Aji Nugroho , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:03 WIB
Respons Mengejutkan Jokowi soal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Joko Widodo
A
A
A

SOLO - Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

Dirinya menyampaikan menghormati seluruh proses hukum yang ada, Hal ini disampaikan hari Rabu (25/12/2024) di saat menghadiri acara di Gedung Graha Saba Solo.

"Ya hormati seluruh poses hukum yang ada," kata Jokowi.

Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika selama ini namanya masih disangkut pautkan perihal penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku.

"Sudah purnatugas, pensiun, tidak tahu," katanya sambil terkekeh.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi dari kasus Harun Masikum penetapan ini terkait suap pergantian antar waktu (PAW) terhadap mantan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
