Pedagang Gula Aren Ini Raih Penghargaan Bela Negara, Begini Kisahnya

LAMPUNG – Ani Khoironi, atau yang akrab disapa Ani, seorang pengusaha skala rumah tangga, berhasil mengharumkan Lampung Selatan dengan meraih penghargaan terbaik ketiga dalam kategori Lingkup Masyarakat pada Award Aksi Nyata Bela Negara 2024.

Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dalam peringatan Hari Bela Negara ke-76.

Ani menceritakan bagaimana aksi nyata yang Ia lakukan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya melalui karya video yang menampilkan perjalanan produksi pembuatan produk usahanya yaitu gula aren. Sejak bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar dan mendapatkan modal, usaha Ani semakin bersinar.

Ani pun dinilai mampu merealisasikan wujud aksi nyata bela negara yang kreatif, inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Yang saya bisa lakukan sebagai wujud aksi bela negara yaitu dengan memberikan inspirasi kepada sekitar bahwa sebagai penjual gula aren bisa mendorong orang-orang mencintai dan memilih membeli produk dalam negeri,” ujar Ani.

Dalam proses produksinya, Ani melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan sabar, ia mengajarkan para ibu cara meracik produk, sehingga tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga melestarikan gula asli Indonesia.

“Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi saya agar terus melakukan aksi nyata bela negara dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan UMKM Indonesia,” tambahnya.