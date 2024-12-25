Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pedagang Gula Aren Ini Raih Penghargaan Bela Negara, Begini Kisahnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:22 WIB
Pedagang Gula Aren Ini Raih Penghargaan Bela Negara, Begini Kisahnya
Pedagang Gula Aren raih penghargaan
A
A
A

LAMPUNG – Ani Khoironi, atau yang akrab disapa Ani, seorang pengusaha skala rumah tangga, berhasil mengharumkan Lampung Selatan dengan meraih penghargaan terbaik ketiga dalam kategori Lingkup Masyarakat pada Award Aksi Nyata Bela Negara 2024.

Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dalam peringatan Hari Bela Negara ke-76.

Ani menceritakan bagaimana aksi nyata yang Ia lakukan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya melalui karya video yang menampilkan perjalanan produksi pembuatan produk usahanya yaitu gula aren. Sejak bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar dan mendapatkan modal, usaha Ani semakin bersinar.

Ani pun dinilai mampu merealisasikan wujud aksi nyata bela negara yang kreatif, inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Yang saya bisa lakukan sebagai wujud aksi bela negara yaitu dengan memberikan inspirasi kepada sekitar bahwa sebagai penjual gula aren bisa mendorong orang-orang mencintai dan memilih membeli produk dalam negeri,” ujar Ani.

Dalam proses produksinya, Ani melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan sabar, ia mengajarkan para ibu cara meracik produk, sehingga tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga melestarikan gula asli Indonesia.

“Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi saya agar terus melakukan aksi nyata bela negara dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan UMKM Indonesia,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gula Aren Pedagang PNM Bela Negara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191503//produk_nasabah_pnm_disalurkan_untuk_masyarakat_terdampak_bencana_di_sumatra-icy1_large.jpeg
Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190070//kebakaran_pasar_kramat_jati-sSY1_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Diprediksi Telan Kerugian hingga Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/11/3187646//pnm_peringati_hari_disabilitas_internasional-ZjA9_large.jpeg
Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188053//pnm_kembali_raih_predikat_tertinggi_dalam_cgpi_award_2025-D1qc_large.jpeg
Konsisten Terapkan Tata Kelola Baik, PNM Kembali Raih Predikat Tertinggi dalam CGPI Award 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement