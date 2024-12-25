Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tinjau GBI Solo, Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:48 WIB
Wapres Gibran Tinjau GBI Solo, Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman
Wapres Gibran Tinjau Perayaan Natal di Solo. Foto: Biro Pers Setwapres.
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau perayaan Natal di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Keluarga Allah Solo Widuran, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).

Wapres tiba sekitar pukul 14.00 WIB, usai para jemaat selesai melaksanakan ibadah Misa Natal yang dipimpin oleh Pdt. Obaja Tanto Setiawan. Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo dan mengucapkan selamat merayakan Natal. 

“Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Selamat Natal. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua diberikan kesehatan, umur panjang,” tuturnya. 

Selain itu, Wapres mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat mengharapkan perayaan Natal tahun ini membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia. 

“Berkali-kali Pak Prabowo menekankan, terakhir pada kali waktu Ratas, kita ingin Natal tahun ini semuanya dalam keadaan baik, nyaman, aman,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Wapres berpesan kepada para jemaat agar senantiasa menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi di Kota Solo. Menurutnya, toleransi adalah aset berharga yang harus terus dipertahankan demi memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

“Dan sekali lagi kita jaga toleransi di Kota Solo, seperti di tahun-tahun sebelumnya,” pintanya. 

Terakhir, Wapres juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya umat Kristiani yang hendak pulang kampung atau menikmati liburan akhir tahun agar terus menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan. 

“Bapak-Ibu mungkin yang hendak berlibur atau mudik di akhir tahun ini, saya ucapkan selamat jalan. Semoga bisa segera bertemu dengan sanak-saudara. Utamakan kesehatan, utamakan keselamatan. Dan sekali lagi Bapak-Ibu, karena ini adalah musim penghujan, tetap hati-hati di jalan,” imbau Wapres. 

Di tengah suasana penuh suka cita, selain mendapat sambutan hangat dan meriah, Wapres juga didoakan secara khusus oleh para jemaat dengan dipimpin oleh Pdt. Obaja. 

 

