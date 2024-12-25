Jasamarga Catat 1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek dalam Libur Natal 2024

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mengungkapkan jutaan kendaraan meninggalkan Jabotabek dalam rangka libur natal 2024. Jumal tersebut tercatat dalam kurun waktu 18-24 Desember 2024.

"Sebanyak 1.170.098 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 s.d H-1 Hari Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu-Selasa (18-24 Desember 2024)," kata Corporate Communication & Community Development Group Head

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/12/2024).

Ia mengungkapkan, angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Menurutnya, distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 548.347 kendaraan (46,9%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 360.216 kendaraan (30,7%) menuju arah Barat (Merak), dan 261.535 kendaraan (22,4%) menuju arah Selatan (Puncak).

Berikut rincian distribusi lalin:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 286.346 kendaraan, meningkat sebesar 46,6% dari lalin normal.

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 262.001 kendaraan, meningkat sebesar 18,9% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 548.347 kendaraan, meningkat sebesar 31,9% dari lalin normal.