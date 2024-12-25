Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, Presiden Prabowo: Semoga Membawa Perdamaian dan Keberkahan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |19:43 WIB
Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, Presiden Prabowo: Semoga Membawa Perdamaian dan Keberkahan
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat Natal tahun 2024 bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Ia berharap Natal tahun 2024 dapat dirayakan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan

"Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang beragama Kristiani,” kata dia melalui tayangan video dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/12/2024).

Kepala Negara berharap agar perayaan Natal pada tahun ini dapat dirayakan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.

“Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa," ujar dia.

Selain ucapan Natal, Presiden Prabowo juga mengucapkan Tahun Baru 2025. Ia pun berharap, tahun 2025 akan membawa perdamaian, kebaikan hingga keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua," jelas dia.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
