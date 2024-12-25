Komitmen Muhammadiyah Kawal Transformasi Digital untuk Kemakmuran Umat

JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finnet) menggandeng Muhammadiyah meluncurkan fitur WhatsApp Bot (WA Bot), di sela-sela acara Wisuda Sarjana di Gedung Pandan Sari, Taman Wiladatika, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Fitur ini untuk memudahkan anggota Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan administratif.

Fitur ini menyederhanakan berbagai kebutuhan anggota Muhammadiyah seperti pendaftaran anggota, pembayaran iuran wajib dan pokok, pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh, serta penyediaan informasi umum.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas memberikan pesan inspiratif pada acara tersebut.

"Dengan agama hidup menjadi terarah dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah,”ujarnya, Rabu (25/12/2024).

“Kami berharap transformasi digital ini, Muhammadiyah dapat terus bergerak maju dan membawa kemakmuran bagi umat," katanya.

Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah, Faiz Rafdhi mengatakan, transformasi digital memberikan kemakmuran untuk semua. Di era transformasi digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat belajar dan berinteraksi.

“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkomitmen pada kemajuan umat memiliki peran strategis di dalam memastikan bahwa transformasi digital,”ujarnya.

“Tidak hanya menciptakan kemajuan teknologi, tetapi juga mendukung kemakmuran yang lebih produktif,” tutup Faiz.