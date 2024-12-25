Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Lalin Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:25 WIB
Sore Ini, Lalin Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah
Wakapolres Bogor Kompol Adhimas
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan oneway sudah dapat melintas.

"Tadi kita laksanakan (oneway) sampai pukul 15.45 WIB," kata Wakapolres Bogor Kompol Adhimas kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Sampai siang tadi atau menjelang oneway arah Jakarta, kendaraan yang naik atau menuju Puncak tercatat sekitar 27.000 kendaraan. Sedangkan, untuk kendaraan yang turun atau arah Jakarta sampai dengan sore hari ini kurang lebih 20.000 kendaraan.

"Jadi hasil dari pengamatan kami masih ada kendaraan yang menginap di Puncak," jelasnya.

Diimbau, masyarakat yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu berhati-hati terlebih ketika kondisi hujan dan ikuti arahan petugas di lapangan.

"Kami menghimbau agar menaati peraturan lalu lintas dan terus mengupdate untuk mengetahui teknis pengelolaan rekayasa lalu lintas," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
