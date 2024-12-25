TMII Catat 15 Ribu Pengunjung di Hari Libur Natal

JAKARTA - Ribuan pengunjung memadati Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada hari Natal 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Komersial TMII, Ratri Paramita berdasarkan data per pukul 15.00 WIB pada Rabu (25/12/2024).

"Sampai jam 3 (15.00 WIB) hari ini kita di 15 ribu, tapi saya yakin si tercapai 25 ribu hari ini, karena kita bukanya lebih malam sampai jam 8 (20.00 WIB)," kata Ratri saat ditemui Okezone di kawasan TMII.

Menurutnya, target TMII dalam musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini dapat mendatangkan 250 ribu pengunjung.

Ratih menjelaskan, pada musim libur Nataru kali ini TMII menyajikan beragam hiburan yang bisa dipilih pengunjung dari semua usia. Mulai dari perdana ria atau pasar malam hingga pertunjukan Stuntman Show Internasional.

"Ini agak beda dengan tahun kemarin, tahun ini kita banyak menggandeng mitra, jadi ga cuman satu, mas bisa lihat situ ada perdana ria itu pasar malam, biasanya pasar malem itu malam aja ini pagi sampai malam," ujarnya.

"Lalu ada Pipilaka ini kita bawa akan menjadi event nasional immersive itu bisa masuk itu untuk anak-anak, lalu ada international stuntman show di depan itu stuntman show pertama internasional yang diselenggarakan di Taman Mini," sambungnya.

Ratri menekankan, pengunjung agar tidak mengandalkan angkutan keliling TMII. Sebab antrean terlihat cukup panjang.