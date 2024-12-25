Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, Warga Antusias Saksikan Video Mapping dan Air Mancur Menari di Monas!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |20:09 WIB
Libur Natal, Warga Antusias Saksikan Video <i>Mapping</i> dan Air Mancur Menari di Monas!
Video Mapping Monas
A
A
A

JAKARTA - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, masyarakat antusias mendatangi Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat untuk menyaksikan pertunjukan video mapping dan air mancur menari malam ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi Selasa (25/12/2024), masyarakat mulai memadati kawasan Monas untuk menyaksikan langsung pertunjukan vidro mapping dan air mancur menari.

Terlihat video mapping tersebut berada di sisi Silang Selatan Monas, sedangkan pertunjukan air mancur menari berada di sisi Silang Barat Monas.

Pertunjukan yang dihadirkan di Monas ini menjadi favorit bagi warga. Salah satunya Mama Say, warga Cengkareng, Jakarta Barat sengaja datang untuk menyaksikan langsung pertunjukan tersebut.

“Monas ini pengen nungguin air mancur ceritanya sama anak-anak. Terus juga dekat, terus murah meriah,” ujar dia kepada wartawan di lokasi.

Sementara warga lainnya Iwan (45) asal Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih Monas untuk menghabiskan waktu liburan di Monas.

“Kebetulan lagi liburan, lagi ada kunjungan. kebetulan baru dua hari. Karena di sini fasilitas nya enak buat jalan, bisa buat duduk duduk santai, suasananya juga aman,” ungkapnya.

Ia mengaku sengaja memilih Monas lantaran untuk mengingat sejarah yang ada di sini sekalian mengajarkan kepada anak-anaknya.

“Mengingat waktu liburnya ada. Kedua, mengingat sejarah nya, momen suatu momen khususnya daerah Jakarta makannya kita menuju kesini mencoba refreshing,” ujar dia.

 

