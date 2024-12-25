Kemenhub Bakal Siapkan Bus Subsidi Menuju Kawasan Puncak Bogor, Berangkat dari Cibinong

BOGOR - Wakil Menteri Perhubungan Suntana berencana akan menyiapkan transportasi bus untuk wisatawan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Hal itu untuk mengurangi penggunaan kendaraan khususnya motor.

"Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas, Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait, termasuk Pemkab Bogor, Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus," kata Suntana di Simpang Gadog, Rabu (25/12/2024).

Bus bersubsidi tersebut sedianya akan dioperasikan mulai dari Cibinong hingga kawasan Puncak. Sehingga, diharapkan ada perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Insha Allah paling lambat nanti bulan Februari (2025) kita sudah mulai," jelasnya.

Nantinya, akan ada 15 sampai 20 unit bus yang disiapkan. Bus tersebut berukuran sedang yang dilengkapi pendingin serta tarif yang terjangkau.

"Masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)