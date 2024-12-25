Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemenhub Bakal Siapkan Bus Subsidi Menuju Kawasan Puncak Bogor, Berangkat dari Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |21:04 WIB
Kemenhub Bakal Siapkan Bus Subsidi Menuju Kawasan Puncak Bogor, Berangkat dari Cibinong
Wamenhub Suntana
A
A
A

BOGOR - Wakil Menteri Perhubungan Suntana berencana akan menyiapkan transportasi bus untuk wisatawan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Hal itu untuk mengurangi penggunaan kendaraan khususnya motor.

"Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas, Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait, termasuk Pemkab Bogor, Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus," kata Suntana di Simpang Gadog, Rabu (25/12/2024).

Bus bersubsidi tersebut sedianya akan dioperasikan mulai dari Cibinong hingga kawasan Puncak. Sehingga, diharapkan ada perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Insha Allah paling lambat nanti bulan Februari (2025) kita sudah mulai," jelasnya.

Nantinya, akan ada 15 sampai 20 unit bus yang disiapkan. Bus tersebut berukuran sedang yang dilengkapi pendingin serta tarif yang terjangkau.

"Masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193021//penerbangan-MRyi_large.jpg
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245//libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231//pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192137//perhubungan-zDbW_large.jpg
Catat! Ini Daftar Nomor Telepon Penting saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement