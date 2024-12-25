Modifikasi Cuaca Tahap 3, BPBD Jakarta Tebar 1.600 Kg Garam ke Langit

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap ketiga dalam rangka mengantisipasi curah hujan yang tinggi belakang ini. OMC ini dilakukan dua sortie penerbangan menggunakan jenis pesawat Britten Norman BN2T PK-WMN.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan penyemaian dilakukan ke arah Timur Laut Merak dan Tenggara Lampung dengan ketinggian sekitar 9.000 sampai 11.000 feet. Dalam hal ini pihaknya membawa natrium klorida (NaCI) atau garam dapur 800kg untuk satu kali sortie.

"Total penyemaian yang dilakukan yaitu 1.600kg untuk dua kali sortie. Penyemaian hari ini dilakukan pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar,” kata Isnawa dalam keterangannya Rabu (25/12/2024).