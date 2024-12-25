Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7.290 Wisawatan Padati Monas Pada Momentum Natal 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |23:02 WIB
7.290 Wisawatan Padati Monas Pada Momentum Natal 2024
Monas
JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) menjadi destinasi alternatif mengisi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tercatat Siang ini Rabu (25/12) sejak pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB sebanyak 7.290 memadati monas.

"Jumlah kunjungan kawasan Monas Hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 dari Jam 12:00 - 14:00 WIB, Dewasa 5.163  orang, anak-anak 2.057 orang dan wisatawan mancanegara 70  orang. Jumlah 7.290  orang," kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12/2024).

Dia menyebut wisatawan mancanegara yang paling banyak mendatangi Monas berasal dari China, dengan jumlah mencapai 30 orang. Selain itu, terdapat juga wisatawan dari Amerika Serikat (USA) yang mencapai 7 orang, diikuti oleh India dan Jepang dengan masing-masing 6 orang.

"Thailand 5 orang, Korea Selatan, Jerman, Denmark masing-masing 3 orang. Lalu Swedia dan Turkiye masing-masing 2 orang, dan Prancis, Malaysia 1 orang," sambungnya.

Adapun, dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Monas menggelar pertunjukan video mapping dan air mancur menari malam ini. Adanya acara ini disambut antusias masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi Rabu (25/12/2024), masyarakat mulai memadati kawasan Monas untuk menyaksikan langsung pertunjukan video mapping dan air mancur menari.

Terlihat video mapping tersebut berada di sisi Silang Selatan Monas, sedangkan pertunjukan air mancur menari berada di sisi Silang Barat Monas.

Pertunjukan yang dihadirkan di Monas ini menjadi favorit bagi warga. Salah satunya Mama Say, warga Cengkareng, Jakarta Barat sengaja datang untuk menyaksikan langsung pertunjukan tersebut.

 

