Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini Gunung Semeru Erupsi, Ketinggian Abu Capai 900 Meter 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |00:03 WIB
Malam Ini Gunung Semeru Erupsi, Ketinggian Abu Capai 900 Meter 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 22:03 WIB. Erupsi itu menimbulkan dampak semburan abu setinggi 900 Meter.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Rabu, 25 Desember 2024, pukul 22:03 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 900 m di atas puncak (± 4576 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Liswanto, Minggu (24/11/2024). 

Adapun kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Dia menyebut saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Atas erupsi ini, pihaknya mengimbau agar masyarakat tak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak.

"Tidak beraktivitas dalam radius 3 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," sambungnya.

Dia juga mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191214//penambang_pasir_terjebak_banjir_lahar_semeru-EIK6_large.png
Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098//gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805//gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130//gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement