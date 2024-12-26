Malam Ini Gunung Semeru Erupsi, Ketinggian Abu Capai 900 Meter

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 22:03 WIB. Erupsi itu menimbulkan dampak semburan abu setinggi 900 Meter.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Rabu, 25 Desember 2024, pukul 22:03 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 900 m di atas puncak (± 4576 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Liswanto, Minggu (24/11/2024).

Adapun kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Dia menyebut saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Atas erupsi ini, pihaknya mengimbau agar masyarakat tak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak.

"Tidak beraktivitas dalam radius 3 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," sambungnya.

Dia juga mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.



(Khafid Mardiyansyah)