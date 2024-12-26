Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KALEIDOSKOP 2024: Penangkapan Teroris di Indonesia hingga Pembubaran Kelompok Jamaah Islamiyah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |06:47 WIB
KALEIDOSKOP 2024: Penangkapan Teroris di Indonesia hingga Pembubaran Kelompok Jamaah Islamiyah
Ilustrasi Terorisme. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan sejumlah penangkapan terhadap tersangka kasus tindak pidana terorisme di sejumlah wilayah Indonesia, sepanjang tahun 2024. 

Selain itu, pada tahun 2024 ini, kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) juga resmi dibubarkan dan melakukan Ikrar Setia kepada NKRI. 

Pada 16 April 2024, Densus 88 menangkap sejumlah warga di Sulawesi Tengah. Penangkapan itu dilakukan di Palu, Sigi, hingga Poso.

Usai melakukan penangkapan terduga teroris itu, Densus 88 langsung melakukan penggeledahan di sejumlah rumah di Jalan Lagarutu, Kelurahan Talise Valanggini, Kota Palu dan BTN di Kalukubula, Kabupaten Sigi.

Kamis, 1 Agustus 2024, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris di sebuah rumah yang ada di perumahan kluster, Kota Batu, Jawa Timur. Petugas melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis pagi.

Tersangka teroris HOK (19) yang ditangkap di Batu, Malang, Jawa Timur merupakan jaringan dari Daulah Islamiyah. Pelaku diketahui merupakan seorang pelajar. 

"Simpatisan Daulah Islamiyah," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

HOK (19) berencana melakukan aksi bom bunuh diri di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Pelaku ingin melakukan aksi bunuh diri, muncul setelah dia membaca tentang propaganda Daulah Islamiyah (DI).

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/337/3097901/peristiwa_gempa_bumi_besar_sepanjang_tahun_2024-BQ3X_large.jpeg
KALEIDOSKOP 2024: Peristiwa Gempa Bumi Besar yang Terjadi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192767//mpok_alpa-DACi_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Deretan Artis Wafat di 2025, Sebuah Kilas Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192764//raisa_dan_hamish_daud-Wm8Y_large.jpg
Kaleidoskop 2025: 18 Pasangan Artis Ajukan Perceraian Bikin Geger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726//teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192673//kepala_bnpt_eddy_hartono-tIxQ_large.jpg
BNPT Cegah 27 Perencanaan Serangan Teror pada 2023-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663//kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement