Panglima TNI Hadiri Open House dan Kunjungi Pejabat Utama Pemerintah dalam Perayaan Natal 2024

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto beserta rombongan melaksanakan serangkaian kunjungan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kasih pada perayaan Hari Natal 2024. Kegiatan tersebut dilakukan ke beberapa pejabat penting pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta, Rabu, 25 Desember 2024.

Kegiatan kunjungan Panglima TNI beserta rombongan dimulai di kediaman Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi, kemudian dilanjutkan ke kediaman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat Natal sekaligus mempererat hubungan baik dengan berbagai tokoh penting di pemerintahan.

Selanjutnya, kunjungan berlanjut ke Balai Kartini untuk menghadiri acara Open House yang diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Panglima TNI juga menghadiri acara Open House yang digelar oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediamannya, sebelum akhirnya mengunjungi dan bersilaturahmi di kediaman Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Serangkaian kunjungan ini mencerminkan komitmen Panglima TNI dalam menjaga keharmonisan antar berbagai elemen bangsa serta mempererat hubungan antar instansi, di tengah semangat Natal yang penuh kedamaian dan kebersamaan.

Turut mendampingi Panglima TNI dalam kunjungannya tersebut diantara lain Kasum TNI, Irjen TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Aspers Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI beserta para Pejabat Utama Mabes TNI lainnya.

(Puteranegara Batubara)