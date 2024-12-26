Mensos Salurkan Rp5,4 Miliar untuk Korban Banjir Sulsel, Ini Rinciannya

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyalurkan berbagai bantuan total senilai Rp5,4 miliar bagi korban banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain itu, pihaknya juga memberikan langsung bantuan kedaruratan senilai Rp1,2 miliar saat meninjau penanganan banjir yang melanda wilayah Kota Makassar.

“Sementara itu, untuk Kota Makassar, kami berikan bantuan kedaruratan sekitar Rp1,2 miliar,” kata Gus Ipul saat meninjau posko pengungsian di Gereja Toraja Klasis Makassar, Jemaat Lahairoi di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam keterangannya Kamis (26/12/2024).

1. Rincian Bantuan Kemensos

Adapun rincian bantuan Kemensos untuk penanganan banjir di Kota Makassar tersebut terdiri dari 1.200 paket makanan siap saji; 104 paket makanan anak; 200 paket family kit; 250 paket kids ware; 200 lembar kasur; 300 lembar selimut; 6 unit tenda portabel; 1 unit tenda serbaguna.

Selain tu juga ada 50 lembar tenda gulung; 2 unit penjernih air; 800 paket sembako; dan bantuan dapur umum serta bahan natura.

2. Dalam Suasana Natal

Dalam suasana natal, Gus Ipul juga menyapa ratusan jemaat gereja yang merupakan korban terdampak banjir. Pada momen itu, dirinya mengungkapkan kegembiraan karena dapat hadir di tengah suka cita natal meskipun banjir sedang melanda wilayah tersebut.

“Saya gembira hari ini bisa bertemu langsung dengan bapak-ibu sekalian dalam suasana Natal. Kegiatan saya ke sini untuk melihat kondisi banjir yang beberapa hari melanda Makassar dan sekitarnya,” ucap Gus Ipul.

3. Tinjau Posko Pengungsian

Selain mengunjungi posko pengungsian di gereja, Gus Ipul juga meninjau posko pengungsian di Masjid Jabal Nur dan Masjid Almuttaqin yang berada di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

“Saya datang untuk memastikan situasi aman dan kebutuhan tercukupi selama masa-masa kedaruratan ini,” kata Gus Ipul ketika meninjau posko pengungsian Masjid Almuttaqin.

Dalam suasana kedaruratan tersebut, Gus Ipul turut melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama para korban terdampak yang mengungsi di Masjid Almuttaqin.

“Salah satu yang saya harapkan adalah keberkahan dari salat berjamaah. Di dalam keberkahan itu ada sesuatu yang istimewa, di antaranya kita bisa berbuat baik dalam keadaan apapun,” ucap Gus Ipul ketika memotivasi para korban terdampak banjir yang mengungsi di masjid tersebut.