Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Info Update Operasi Lilin 2024, Situasi Aman Terkendali

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |13:57 WIB
4 Info <i>Update</i> Operasi Lilin 2024, Situasi Aman Terkendali
Juru Bicara Operasi Lilin 2024 Kombes Pol Syamsu Ridwan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Juru Bicara Operasi Lilin 2024 Kombes Pol Syamsu Ridwan, menyampaikan laporan terkini terkait situasi lalu lintas dan keamanan selama pelaksanaan operasi untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Di mana beberapa poin penting yang menjadi perhatian utama masyarakat.

1. Arus Kendaraan

Pada Rabu 25 Desember 2024 Operasi Lilin 2024, data arus kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berikut rincian volume kendaraan:

- GT Cikampek Utama (Arah Trans Jawa): Keluar sebanyak 12.269 kendaraan, masuk 12.296 kendaraan.

- GT Kalihurip Utama (Arah Bandung): Keluar 11.981 kendaraan, masuk 14.930 kendaraan.

- GT Cikupa: Keluar 11.824 kendaraan, masuk 15.464 kendaraan.

-  Arah Merak: Keluar 2.074 kendaraan, masuk 2.522 kendaraan.

- GT Ciawi (Arah Puncak): Keluar 10.555 kendaraan, masuk 16.688 kendaraan.

“Peningkatan volume kendaraan, terutama arus balik, menunjukkan adanya pergerakan masyarakat yang mulai kembali ke Jakarta. Kondisi ini tetap terpantau terkendali,” ujar Kombes Pol Syamsu Ridwan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Selama lima hari pelaksanaan, tercatat 167 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, luka berat 24 orang, dan luka ringan 203 orang.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, kami terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati di jalan,” tambah Kombes Syamsu Ridwan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193145//arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-l94G_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193107//menhub_soal_arus_balik_nataru-gTFD_large.jpg
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193021//penerbangan-MRyi_large.jpg
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192823//tahu_baru_sendirian-gj7O_large.jpg
Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192816//tahun_baru-Sk0X_large.jpg
Tahun Baru Gak ke Mana-Mana? Ini 13 Ide Kegiatan Seru di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192809//resolusi-8hPV_large.jpg
Rayakan Tahun Baru dengan 5 Cara yang Berbeda 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement