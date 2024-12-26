4 Info Update Operasi Lilin 2024, Situasi Aman Terkendali

JAKARTA – Juru Bicara Operasi Lilin 2024 Kombes Pol Syamsu Ridwan, menyampaikan laporan terkini terkait situasi lalu lintas dan keamanan selama pelaksanaan operasi untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Di mana beberapa poin penting yang menjadi perhatian utama masyarakat.

1. Arus Kendaraan

Pada Rabu 25 Desember 2024 Operasi Lilin 2024, data arus kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berikut rincian volume kendaraan:

- GT Cikampek Utama (Arah Trans Jawa): Keluar sebanyak 12.269 kendaraan, masuk 12.296 kendaraan.

- GT Kalihurip Utama (Arah Bandung): Keluar 11.981 kendaraan, masuk 14.930 kendaraan.

- GT Cikupa: Keluar 11.824 kendaraan, masuk 15.464 kendaraan.

- Arah Merak: Keluar 2.074 kendaraan, masuk 2.522 kendaraan.

- GT Ciawi (Arah Puncak): Keluar 10.555 kendaraan, masuk 16.688 kendaraan.

“Peningkatan volume kendaraan, terutama arus balik, menunjukkan adanya pergerakan masyarakat yang mulai kembali ke Jakarta. Kondisi ini tetap terpantau terkendali,” ujar Kombes Pol Syamsu Ridwan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Selama lima hari pelaksanaan, tercatat 167 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, luka berat 24 orang, dan luka ringan 203 orang.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, kami terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati di jalan,” tambah Kombes Syamsu Ridwan.