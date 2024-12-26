5 Hari Operasi Lilin Nataru: 167 Kecelakaan Tewaskan 34 Orang

JAKARTA - Polri mencatat selama hari pelaksanaan Operasi Lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, tercatat ada 167 peristiwa kecelakaan. Dari ratusan insiden itu, ada 34 orang yang dinyatakan tewas.

Kombes Syamsu Ridwan, selaku Juru Bicara Operasi Lilin 2024 menyebut bahwa, ada juga korban dengan luka berat sebanyak 24 orang, dan luka ringan 203 jiwa.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, kami terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati di jalan,” kata Syamsu, Kamis (26/12/2024).

Disisi lain, terkait libur Nataru, pihak kepolisian melakukan beberapa kali rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun arteri lainnya. Hal itu untuk mengurai kemacetan.

1. Contra Flow: 1 kali di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

2. One Way: 10 kali di jalur arteri, dengan rincian:

- Jalur Selatan Jabar: 6 kali.

- Jalur Puncak: 2 kali.

- Jalur Lembang: 2 kali.

3. Ganjil Genap: 1 kali di jalur Puncak.